الكويت والعربي يتخطيان الشباب واليرموك في الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز

فاز ناديا الكويت والعربي، أمس الثلاثاء، على الشباب واليرموك تواليا في انطلاق منافسات الجولة الـ17 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (اس تي سي).

ففي المباراة الأولى، التي أقيمت على استاد (نادي الكويت)، فاز أصحاب الأرض على الشباب بهدفين دون رد ليعزز صدارته للدوري برصيد 39 نقطة في حين توقف رصيد الخاسر عند 12 نقطة مهددا بالهبوط.

وسجل هدفي الكويت طه ياسين الخنيسي في الدقيقتين 22 و54 من ركلة جزاء ليقترب الكويت من حسم اللقب في حال تعثر مطارده كاظمة أو تحقيق فوز في الجولة الأخيرة المقبلة دون النظر لنتائج كاظمة.

وفي المباراة الأخرى، التي جرت على استاد (صباح السالم)، فاز العربي على نظيره اليرموك بثلاثة أهداف دون رد سجلهم كل من أبلاي مبينجيو (هدفان) وسيف الحشان (هدف).

وبهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 32 نقطة فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق بـ12 نقطة.

وتستكمل الجولة ذاتها منافساتها غدا الأربعاء بلقاءين "الفحيحيل مع السالمية" و"القادسية مع كاظمة".

ومن المقرر أن تقام الجولة الـ18 والأخيرة يوم 25 أبريل الجاري.