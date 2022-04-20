في جولة ميدانية.. وكيل تعليم الفيوم تتابع تواجد النوبتجية الليلية بالمدارس |صور

بإدارتي سنورس وشرق

قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية ليلية لمتابعة تواجد النوبتجية الليلية بالمدارس، بحضور الدكتور منتصر الشماع، مدير عام إدارة سنورس التعليمية، وأحمد سكران مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تفقدت مدير المديرية عددًا من مدارس إدارة سنورس التعليمية وهي مدرسة أبوسعاد الاعدادية ومدرسة كمال بركات الرسمية للغات ،والمدرسة الفندقية بشكشوك.

كما تفقدت مدير المديرية عددًا من مدارس إدارة شرق الفيوم بحضورعبدالعزيز وهبة مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية ومنها مدرسة دمو الفندقية.

أكدت مدير المديرية على ضرورة الانضباط في العمل، وتواجد النوبتجية الليلية بالمدارس.

وأشادت مدير المديرية بتواجد النوبتجية بالمدارس، وأكدت أنه ستتم إحالة المقصرين للتحقيق.

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