عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بإدارتي سنورس وشرق

في جولة ميدانية.. وكيل تعليم الفيوم تتابع تواجد النوبتجية الليلية بالمدارس |صور

مديرة المديرية أثناء
مديرة المديرية أثناء الجولة

قامت  سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية ليلية لمتابعة تواجد النوبتجية الليلية بالمدارس، بحضور الدكتور منتصر الشماع، مدير عام إدارة سنورس التعليمية، وأحمد سكران مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تفقدت مدير المديرية عددًا من مدارس إدارة سنورس التعليمية وهي مدرسة أبوسعاد الاعدادية ومدرسة كمال بركات الرسمية للغات ،والمدرسة الفندقية بشكشوك.

كما تفقدت مدير المديرية عددًا من مدارس إدارة شرق الفيوم بحضورعبدالعزيز وهبة مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية ومنها مدرسة دمو الفندقية.

أكدت مدير المديرية على ضرورة الانضباط في العمل، وتواجد النوبتجية الليلية بالمدارس.

 وأشادت مدير المديرية بتواجد النوبتجية بالمدارس، وأكدت أنه ستتم إحالة المقصرين للتحقيق.

 

 

txt

تعليم الفيوم يشارك في مسابقة التفوق الكشفي على مستوى الجمهورية

608cb9e2-adec-4080-81b1-64f451b24eaa
608cb9e2-adec-4080-81b1-64f451b24eaa
bdd06cf3-7e92-4c23-abcc-63a538f25d28
bdd06cf3-7e92-4c23-abcc-63a538f25d28
c76e8503-5123-4af5-aaa9-175edfd1bf4d
c76e8503-5123-4af5-aaa9-175edfd1bf4d
db5a6ddc-3e83-4542-a3e0-27083ec9367a
db5a6ddc-3e83-4542-a3e0-27083ec9367a
الفيوم جولة ميدانية مديرية سنورس التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم تعليم الفيوم جولة ميدانية إدارة سنورس التعليمية وكيل تعليم الفيوم مديرية التربية والتعليم بالفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

ترشيحاتنا

قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري| سيارات متحركة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين

وفقا للقانون .. كل ما تريد معرفته عن نقل ملكية العلامات التجارية وشروط استغلالها

«الدولار» يعيق الزمالك عن التعاقد مع أجانب.. والإدارة تعدل لائحة الإعلانات

رئيس هيونداي يفوز بجائزة مجلة Newsweek لصناعة السيارات 2022

قائد عسكري أوكراني في ماريوبول: نواجه ساعاتنا الأخيرة هنا

موجة متجمدة تضرب بريطانيا ودرجات الحرارة تصل إلى تحت الصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ