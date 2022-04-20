تمنحهم إقامة 90 يومًا.. الهجرة اليابانية: وصول 661 أوكرانيًا حتى الآن

أعلنت سلطات الهجرة اليابانية وصول ما مجموعه 661 أوكرانيا فروا بسبب العملية العسكرية الروسية حتى 17 أبريل.

وذكرت السلطات، وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز أمس الثلاثاء، أن الفارين الأوكرانيين سيٌمنحون مبدئيا إقامة مدتها 90 يومًا، لكنهم يستطيعون تغييرها إلى مدة سنة واحدة إذا أرادوا ذلك، مما يسمح لهم بالتسجيل على أنهم مقيمون والحصول على عمل والاشتراك في التأمين الصحي العام.

وتخطط الحكومة اليابانية للاستمرار في استقبال نازحين أوكرانيين بنشاط.. ويعمل المسؤولون مع الإدارات المحلية والشركات لتقديم الدعم المناسب.