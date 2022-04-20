أوكرانيا تعلن استعدادها لتبادل ملياردير مُقرب من بوتين بأسرى ماريوبول

تنتظر رد القيادة الروسية

أعرب عضو اللجنة البرلمانية للأمن القومي والدفاع والاستخبارات الأوكرانية فيدير فينيسلافسكي، عن استعداد بلاده لتبادل النائب الملياردير فيكتور ميدفيدشوك، الذي اعتقله أمن الدولة الأوكراني مؤخرا، بالمدنيين والمدافعين عن مدينة ماريوبول المحتجزين لدى القوات الروسية.

وقال فينيسلافسكي، في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة أنباء "انترفاكس" الأوكرانية أمس الثلاثاء، إن "الجانب الأوكراني مستعد بالتأكيد للتخلي عن هذا الموضوع لروسيا إذا حصلنا على المدنيين والمدافعين عن ماريوبول في المقابل"، مضيفًا أن أوكرانيا تنتظر رد القيادة الروسية على هذا الاقتراح.

وكان ميدفيدشوك قد نشر مقطعا للفيديو وجهه لرئيسي روسيا وأوكرانيا، طلب فيه تبادله مع سكان ماريوبول والمدافعين عنها المحتجزين لدى القوات الروسية.

ويُعتبر بوتين من الأصدقاء الشخصيين لرجل الأعمال ميدفيدشوك، البالغ من العمر 67 عامًا.

وكان ميدفيدشوك خاضعاً للإقامة الجبرية منذ العام الماضي بتهمة الخيانة بعد اتهامات له بمحاولة سرقة موارد طبيعية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 وتزويد موسكو أسرارا عسكرية أوكرانية.. واعتقل حتى بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا ثم عثرت عليه القوات الأوكرانية مرة أخرى الأسبوع الماضي.