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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة عصرية.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

تألقت الفنانة ميرنا نور الدين في صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرنا نور الدين، بإطلالة عصرية مرتدية فستانا أسود أنيقا، مما أبرز أنوثتها، وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة، وأكملت  إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، لتبرز جمالها.

IMG_٢٠٢٢٠٤١٩_١٩٤٤١٢
IMG_٢٠٢٢٠٤١٩_١٩٤٤١٢


ويُعرض حاليا للفنانة ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة لبلبة، ومصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

 

 

أحدث ظهور ميرنا نور الدين فستان إطلالة عصرية السباق الرمضانى

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