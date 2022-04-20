قوات إسرائيلية تقتحم باحات الأقصى وتخلي المسجد من المصلين .. شاهد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وقامت بإخلاء المسجد من المصلين والمعتكفين.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قامت بإخراج الأهالي من المسجد الأقصى بالقوة.
وأشارت التقارير إلى أن قوات الاحتلال أخلت المسجد الأقصى من المصلين، لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد لليوم الرابع على التوالي خلال عيد الفصح اليهودي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو توثق اقتحام جنود الاحتلال لباحات المسجد الأقصى، والاشتباك مع بعض الشبان الفلسطينيين.
فيما رصدت مقاطع أخرى عددًا من النساء المقدسيات أثناء قراءة أذكار الصباح، في مواجهة جنود الاحتلال المقتحمين لساحات الأقصى.
وفي ذات السياق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات إسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها "جماعات الهيكل" المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.
وتابعت "تواصل شرطة الاحتلال التضييق على ابناء شعبنا، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى.. ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر".
وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح العبري، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.
ومنذ أيام، تشتد التوترات في القدس، وتستمر الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين في باحات ومحيط المسجد الأقصى.