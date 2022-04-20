قوات إسرائيلية تقتحم باحات الأقصى وتخلي المسجد من المصلين .. شاهد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وقامت بإخلاء المسجد من المصلين والمعتكفين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قامت بإخراج الأهالي من المسجد الأقصى بالقوة.

تغطية صحفية: " لحظة إخراج قوات الاحتلال للأهالي من المسجد الأقصى بالقوة" pic.twitter.com/NLYwqnjIgC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 20, 2022

وأشارت التقارير إلى أن قوات الاحتلال أخلت المسجد الأقصى من المصلين، لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد لليوم الرابع على التوالي خلال عيد الفصح اليهودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو توثق اقتحام جنود الاحتلال لباحات المسجد الأقصى، والاشتباك مع بعض الشبان الفلسطينيين.

شاهد| اللحظات الأولى لاقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى وتفريغ المصلين والمعتكفين تمهيدًا لاقتحام المستوطنين في رابع أيام عيد الفصح العبري pic.twitter.com/Iz9obUskeI — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 20, 2022

فيما رصدت مقاطع أخرى عددًا من النساء المقدسيات أثناء قراءة أذكار الصباح، في مواجهة جنود الاحتلال المقتحمين لساحات الأقصى.

#شاهد| تغطية صحفية: المرابطات يقرأن أذكار الصباح في باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتحام جنود الاحتلال للمكان.#اقتحام_الأقصى #AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/bGPKXiXXCy — فلسطين بوست (@plespost) April 20, 2022

وفي ذات السياق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات إسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها "جماعات الهيكل" المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.

لحظة إخراج قوات الاحتلال للأهالي من المسجد الأقصى بالقوة" pic.twitter.com/CXoW7qtXme — أخبار فلسطين 🇵🇸 (@mo1ak23) April 20, 2022

وتابعت "تواصل شرطة الاحتلال التضييق على ابناء شعبنا، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى.. ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر".

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح العبري، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

ومنذ أيام، تشتد التوترات في القدس، وتستمر الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين في باحات ومحيط المسجد الأقصى.