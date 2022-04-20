في ذكرى وفاته .. محطات مؤثرة بحياة إبراهيم يسري

تحل اليوم ذكرى ميلاد ووفاة الفنان إبراهيم يسرى الذى أثبت براعته في التمثيل فهو يملك رصيداً هائلاً من الأفلام والمسلسلات الذي قدم من خلالها العديد من الأدوار المختلفة، منها دور الأب والأخ الكبير والصديق.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات في حياة إبراهيم يسرى..

بدايته الفنية

- التحق في بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين.

-قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج منه حاصلًا على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية بعام 1975.

- بدأ مشواره الفني كممثل مسرحي في مسرح الطليعة، حيث قدم دور شاب يتلعثم في الكلام، ثم تم ترشيحه لدور "هاني" في مسلسل "الشهد والدموع"، وكانت هذه هي بدايته الحقيقية في التلفزيون.

إبراهيم يسري في السينما



-شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الفنية في السينما، حيث تمكن من تجسيد أدواره ببراعة، ونال حبًا كبيرًا من الجمهور واحترام وتقدير النقاد.

-ومن أهم أعماله في السينما "لحظات أنوثة" ، "مرجان أحمد مرجان" ، "فيلم ثقافي" ، "الإمبراطورة" ، "إمرأة هزت عرش مصر" ، "مصيدة الذئاب" ، "الإرهابي" ، "بنات في ورطة" ، "شقاوة في ال70" ، "السادة الرجال" ، "الملائكة لا تسكن الأرض" ، "عودة مواطن" ، "البرئ والمشنقة".

إبراهيم يسرى في الدراما

-قدم العديد من المسلسلات الناجحة، ولكنه كان يرى أن دور "صلاح رشدي" في مسلسل "هوانم جاردن سيتي" هو أصعب دور قدمه، حيث قدم شخصية شريرة، وهو ما يختلف تمامًا عن شخصيته الحقيقية.

-ومن أشهر أعماله الدرامية مسلسلات "من أطلق الرصاص على هند علام" ، "قضية رأي عام" ، "حارة العوانس"، "الليل و أخره" ، "ملك روحي"، "شمس يوم جديد" ، "أميرة في عابدين" ، "حديث الصباح و المساء" ، "العائلة و الناس" ، "أوبرا عايدة" ، "إمرأة من زمن الحب" ، "المال والبنون" ، "ليالي الحلمية" ، "ضمير أبلة حكمت" ، "الشهد والدموع" ، "المحروسة".

اللحظات الأخيرة في حياة الراحل إبراهيم يسري



-تم نقله للمستشفى لشعوره بالإرهاق الشديد، فهو لم يكن يُعاني من أي نوع من الأمراض، وفي أقل من 48 ساعة تدهورت حالته، وتوفى يوم 20 أبريل عام 2015، عن عمر ناهز 65 عامًا .