بعد الجولة 15.. 9 إقالات تضرب أندية الدورى الممتاز

دأب مسئولو الأندية المصرية، على اتباع مبدأ الإطاحة بالمدربين حال تعرض فرقهم إلى الخسارة أو النتائج المخيبة لآمال الجماهير العريضة.

وشهدت منافسات بطولة الدوري المصري موسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢، الاستغناء عن العديد من المدربين قادوا فرقهم خلال الموسم الحالي فى ظل التعرض إلى الخسائر المتتالية.

“صدى البلد” يرصد المدربين الذين تعرضوا للاستغناء عن خدماتهم خلال الموسم الحالي.

طلعت يوسف

يعتبر طلعت يوسف أول ضحية فى الدوري المصري وذلك من تدريب نادى الإسماعيلى بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية أمام الأهلى ثم سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وجرى الاستعانة من قبل مسئولى قلعة الدراويش بالمدرب الأرجنتيني خوان براون.

علاء نوح

علاء نوح ثانى المدربين الذين تمت إقالتهم من تدريب إيسترن كومبانى، بعد خسارته كذلك خلال 3 مباريات متتالية من المقاولون وغزل المحلة وسموحة.

واستعان مسئولو نادى ويسترن كومباني بخدمات علاء عبد العال لقيادة الفريق.

عبد الحميد بسيوني

عبد الحميد بسيوني كان ثالث ضحايا الدوري عندما تقدم باستقالته من تدريب فريق طلائع الجيش بعد ثلاث جولات بسبب نتائج الفريق المخيبة للٱمال.

وتولى تدريب طلائع الجيش أحمد عبد العزيز، المسئولية بدلًا منه.

عماد النحاس

أصبح عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب، الضحية الرابعة لمدربي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقرر مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، توجيه الشكر لعماد النحاس، والبحث عن جهاز فني جديد لقيادة ذئاب الجبل.

ويعد النحاس، أقدم المدربين المتواجدين حاليًا في الدوري الممتاز، منذ توليه المسئولية في 25 أكتوبر 2018.

وقاد النحاس، المقاولون في 108 مباريات بكافة البطولات، بواقع 41 انتصارًا و38 هزيمة والتعادل 29 مرة.

محمد عودة

رحل محمد عودة عن تدريب فريق غزل المحلة لتولى مهام قيادة فريق المقاولون العرب وحل بدلا منه عبدالحميد بسيوني.

خوان براون

سادس الراحلين عن الدوري المصري، الأرجنتيني خوان براون مدرب النادي الإسماعيلي الذى قام المهندس يحيى الكومي بفسخ التعاقد معه بالتراضي ويحل بدلا منه حمد إبراهيم قادما من الجهاز المعاون لفريق بيراميدز.



ايهاب جلال

رحل ايهاب جلال عن تدريب فريق بيراميدز بعدما تم اختياره مدربا لمنتخب مصر الوطني خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

وتعاقد فريق بيراميدز مع اليوناني تاكيس جونياس لقيادة الفريق السماوي فى قادم الأيام.

رضا شحاتة وتامر مصطفى

رحيل رضا شحاتة عن تدريب فريق الجونة بعد النتائج المخيبة لآمال الجماهير فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كما رحل تامر مصطفي عن تدريب فريق مصر المقاصة وذلك من أجل تولي تدريب فريق الجونة خلفا لرضا شحاتة.