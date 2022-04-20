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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هداف الدورى اليوناني للشباب.. بلال مظهر يختار تمثيل منتخب مصر

صدى البلد

 


قاد بلال مظهر لاعب بناثينايكوس للشباب اليوناني فريقه للتتويح بلقب دورى الشباب اليوناني.

ويعد بلال مظهر أبرز المواهب المصرية الواعدة، والذي ينتظره مستقبل باهر في أوروبا، حال واصل تألقه.

بلال مظهر أكد مؤخرا أنه اختار تمثيل منتخب مصر رغم امتلاكه جواز سفر فرنسي، كما تلقى مؤخرا عروضا من قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك.

وشارك بلال مظهر فى إطار منافسات بطولة الدوري اليوناني للشباب موسم 2021-2022 خلال 21 مباراة.

وأحرز بلال مظهر نجم فريق بناثينايكوس اليوناني للشباب 21 هدفا وتوج بلقب هداف البطولة وحصل على 3 انذارات.

يذكر أن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب استدعي المحترفين الآتي أسمائهم لخوض معسكر شباب الفراعنة الأخير :

1- نور الدين البحار لاعب الإتحاد السعودي

2 - عمر حكيم لاعب إف سي سي مورج السويسري

3- صلاح باشا .. أودينيزي الإيطالي سجل 8 أهداف و 4 أسست و 13 مباريات

4- محمد طلبة .. بوخوم الألماني منتخب ألمانيا

5- بلال مظهر .. بناثينايكوس اليوناني سجل 21 هدفا

6-  أمين فاروق .. ڤيهين ڤيسبادن الألماني

7-  عبد اللطيف أبو قورة .. لودون يونايتد الأمريكي

8-  أحمد عتمان .. ألانيا سبور التركي صنع 8 أسست و سجل هدفين خلال 16 مباراة

9-  مصطفى أشرف مصطفى .. بروسيا مونشنجلادباخ الألماني

10- علي نادر .. حارس مرمى الخور القطري

11-  إبراهيم خالد .. الغرافة القطري  

12- كاريكا .. بورجوس الإسباني

13-  ماركوس ميخائيل .. أوسكار شامن السويدي

14- كريم أشرف .. الهلال السعودي

15-  محمد الشبراوي .. النصر الإماراتي وسجل 11 هدف وصنع 7 أهداف خلال 13 مباراة

16 - محمد رضا .. الإمارات الإماراتي

17- جوزيف فاروز .. دينامو هيوستن الأمريكي

18-  مالك بخيت ..بروندبي الدنماركي منتخب الدنمارك وتم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة برغم إن عمره 17 سنة

19-  عمر عبد المجيد .. هامبورج الألماني

20- محمود المهدي .. حارس مرمى فريق أُحد السعودي حقق 7 كلين شيت خلال 10 مباريات

21-  يوسف حسام .. قلب دفاع الغرافة القطري

22-  فارس محمود .. الشارقة الإماراتي

23- عبد الرحيم سليمان .. إنرچي كوتبوس الألماني

24- محمد عزالدين سيمو حارس مرمى كونكينسي الإسباني

25-  يوسف سعد .. دارمشتاد الألماني

26-  آدم خليل سيد .. مونديل يونايتيد البلجيكي

27-  خليل طالب ..ظهير  انترناسيونال تيرانا الألباني 

28-  يونس إدريس .. ظهير أيسر و قلب دفاع سوندريسك الدنماركي 
مواليد 2005

29- يونس ياسر المحمدي .. ليرس البلجيكي

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