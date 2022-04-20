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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد ماريوبول مستغيثا بعد اقتراب القوات الروسية: نعيش لحظاتنا الأخيرة

اوكرانيا وروسيا
اوكرانيا وروسيا

قال قائد آخر القوات الأوكرانية المتبقية التي تسيطر على مدينة ماريوبول المحاصرة إن عدد قواته قليل وقد يكون أمامه ساعات فقط للعيش.

وقال الرائد سيرجي فولينا، إن 500 جريح من الجنود والعديد من المدنيين معهم في مصنع آزوفستال للصلب، الذي أصبح آخر معقل للأوكرانيين في المدينة الساحلية ضد تقدم روسيا.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته مع شبكة “إن بس سي” الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى تم نشره على  صفحته الخاصة على “فيسبوك” يوم الأربعاء، أوضح فولينا الوضع البائس الذي يواجه المقاتلين وطلب من القادة الأجانب المساعدة في إيصالهم إلى بر الأمان.

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