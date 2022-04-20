خطة النواب تطالب الحكومة بتقرير تقييم أداء تنفيذ المشروعات بالمحافظات خلال شهر

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتقرير تقييم أداء تنفيذ الخطط التنموية بالمحافظات على أن يتم تسليمه من جانب وزارة التخطيط للجنة خلال شهر من الآن والحوار حوله مع مجلس الوزراء.

وقال مصطفي سالم وكيل اللجنة: "الخطة والموازنة توصي بصياغة تقرير شامل من جانب وزارة عن نسب التنفيذ و معدلات الأداء في جميع المحافظات مع بيان أسباب انخفاض نسب التنفيذ في بعض المحافظات وتحديد المسئول عن ذلك ليكون معيار واقعي لتقييم الأداء مع الأخذ في الاعتبار ردود المحافظات وأسباب عدم التنفيذ على أرض الواقع".

وانتقد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عدم انفاق موازنة بعد المحافظات على المشروعات المخططة سلفا و قال كيف يحدث هذا في المحافظات الفقيرة مثل سوهاج وأسيوط، مضيفا: "الخطة لم تنفذ والفلوس انسحبت وهذا يؤكد هناك خلل في التنفيذ".

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة تسلم التمويل في أول يوليو وليس آخر أغسطس حتى لا يتعطل العمل والتنفيذ مشددا على ضرورة محاسبة من يتراخى في أداء عمله حتى لا أظلم أبناء المحافظة بسبب التباطؤ في المحليات و عدم العمل مستطردا: " مردود الموازنة لابد ان ينعكس على الشعب ".

وأبدي عبد المنعم أمام أمين سر لجنة الخطة و الموازنة تعجبه من وجود تمويل ولا ننفقه فيما يحقق الخطة العامة للدولة ، مضيفا “ في السابق كنا نعاني عدم و جود التمويل والآن نجد تمويل و لا ننفقه والسؤال كيف ستتحقق التنمية في ظل هذا التراخي”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي،، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.

وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب " لابد من تحقيق التكامل بين وزارت التخطيط و المالية و التنمية المحلية بما يحقق الخطط و يطبقها على ارض الواقع مضيفا " لابد محاسبة المسئول عن عدم التنفيذ للمشروعات الهامة و تحديد أوجه القصور و لا شك هناك مشكلات في التنفيذ ، مؤكدة ضرورة لابد من المحاسبة على خطة واضحة و محددة لتقييم الأداء من البداية.

و قال ايمن محسب " عضو لجنة الخطة و الموازنة ان عدم تنفيذ المشروعات اهدار المال العالم.

و قال د فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة " نأمل في تنفيذ التوصيات و تلافي السلبيات مستقبلا من خلال الاستفادة أيضا من تطبيق قانون التخطيط الجديد و تفعيل اللامركزية على ارض الواقع ، موضحا ان الإصلاح الاقتصادي و الهيكلي سينعكس بالإيجاب على الدولة المصرية و المحافظات أيضا.

وأضاف “ لا شك ان الإصلاحات تسير في بعض المحافظات بشكل سريع و في اخرى بشكل بطيئ”.

و طالبت النائبة امال عبد الحميد عضو اللجنة بضرورة استقطاب الكفاءات بما يجعلنا تلافي المشكلات التي تحدث في التنفيذ على ارض الواقع .

و قال خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج للتنمية المحلية في الصعيد :“ اختيار الكوادر المحلية يخضع لضوابط تقوم على الاعتماد على الكفاءات”.