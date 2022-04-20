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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستعد لوقف استيراد الوقود النووي من موسكو.. وتعليق التأشيرات للروس

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

اقترح عدد من دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات الوقود النووي من روسيا، وحظر القنوات الإخبارية الروسية، وتعليق التأشيرات للروس، وفرض عقوبات جديدة على الأفراد والشركات التي يُزعم أنها "مرتبطة بالكرملين"، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وحسب “رويترز”، تعمل المفوضية الأوروبية الآن على زيادة توافر مصادر الطاقة البديلة لمحاولة "خفض تكلفة التخلي عن النفط الروسي" وإقناع ألمانيا وعدد من الدول "المقاومة" الأخرى باتخاذ هذا الإجراء.

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وتضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات جديدة، وتشمل هذه العقوبات ”وقف واردات الوقود النووي من روسيا، وفرض حظر جديد على القنوات الإخبارية الروسية ، وتعليق تأشيرات دخول الروس، وفرض عقوبات على أفراد وشركات إضافية مرتبطة بالكرملين”.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم اقتراح أي من هذه الإجراءات رسميًا، وللدول مواقف مختلفة بشأنها.

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