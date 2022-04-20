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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث: أوميجا 3 والخضراوات الورقية مهمة للطلاب في شهر رمضان والامتحانات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

قال الدكتور عاصم أنور أبوعرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث ، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه نتيجة للتوتر والقلق والإجهاد في المذاكرة تزداد شكوى الطلاب من النسيان وضعف التركيز. وأثناء المذاكرة وخلال فترة الامتحانات يجب على أولياء الأمور الاهتمام بما يقدم للأبناء من الطعام والشراب الصحي والمفيد الغنى بالفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية والتي تساعدهم على التركيز وتنشيط الدورة الدموية مما يزيد من قدرتهم على الاستذكار بشكل جيد. 

 

وأضاف أبو عرب أنه من أفضل الأطعمة للطلاب خلال هذه الفترة، الأسماك وخاصة سمك السلمون فهو من الأطعمة المحتوية على الأحماض الدهنية الهامة التي تساعد على تقوية الذاكرة، إضافة إلى أحماض أوميجا-3 التي تقلل من احتمالات الإصابة بالاكتئاب واضطرابات المزاج. هذا بالإضافة إلى محتوياته الغذائية الأخرى المعروفة مثل البروتينات، والدهون، والأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية، والفيتامينات مثل A,B6,B12,E,D والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم، الصوديوم، الماغنسيوم، البوتاسيوم، الزنك، النحاس، المنجنيز، الحديد، الفوسفور، السلينيوم.

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وتابع: " الخضراوات الورقية أهمها السبانخ والسلق والبقدونس والكرفس والملوخية حيث تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية خلايا المخ ودعم الذاكرة، إضافة إلى تعزيز الجهاز العصبي. كما يساعد الحديد على مد الدماغ بالأكسجين الذي يعزز الذاكرة والحماية من النسيان".

 

وأشار إلى أن البيض يحتوي على فيتامينات B6, B12 والكولين والتي تتميز بدور كبير في تعزيز التركيز،  المكسرات فهي غنية بأحماض الأوميجا-3 ومضادات الأكسدة، بالإضافة لبعض الفيتامينات والعناصر المعدنية والكربوهيدرات والبروتينات والألياف وهي تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية بشكل عام، كما أن الخضروات الطازجة التي يتكون منها طبق السلاطة وكلما زادت ألوانها زادت قيمتها الغذائية، ذلك إلى جانب البروكلي حيث يحتوي على بعض الفيتامينات مثل K  بالإضافة لمضادات الأكسدة والتي تعزز من التركيز.


وأشار إلى أن عسل النحل يفضل أن يؤخذ منه ملعقة كبيرة صباحاً وأخرى قبل النوم خاصة أيام الامتحانات حيث يمد الجسم بالطاقة والنشاط والتركيز نتيجة محتواه الغذائي العالي المعروف من فيتامينات وعناصر معدنية وغيرها التي تعمل على تنشيط الذاكرة.


واستكمل: "التمر يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والفوسفور الذي يعمل على تغذية المخ وبشكل فعال كما يحتوي التمر على كميات كبيرة من السكريات الطبيعية التي تمد الطالب بالطاقة والحيوية".

 

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