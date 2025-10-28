قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
أشرف صبحي: الاتحاد المصري للجولف نموذج لتطوير الاتحادات الرياضية وفق الاستراتيجية القومية للرياضة

أحمد عبد القوى

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد المصري للجولف برئاسة عمر هشام ، قد نجح في تحويل اللعبة من نشاط ترفيهي محدود إلى رياضة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا لتطوير الاتحادات الرياضية وفقًا للاستراتيجية القومية للرياضة التي تتبناها الدولة.

وأوضح صبحي، خلال كلمته في حفل افتتاح بطولة مصر المفتوحة للجولف، أن تنظيم البطولة بعد غياب دام 15 عامًا بمشاركة لاعبين من 35 دولة يجسد اهتمام الدولة الكبير بتطوير القطاع الرياضي في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، مؤكدًا أن الرياضة أصبحت عنصرًا فاعلًا في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الوزير أن الرياضة تسهم بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفعها إلى 3% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للجولف وضع خطة استراتيجية بأهداف ومؤشرات أداء واضحة لتطوير اللعبة، في إطار تكامل الجهود مع الاستراتيجية القومية للرياضة.

وأضاف صبحي أن الاتحاد وضع خطة استراتيجية واضحة بأهداف ومؤشرات أداء محددة لتطوير الجولف في مصر بما يتكامل مع الاستراتيجية القومية للرياضة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم هذه الجهود.

وشدد أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعزز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة الرياضية، بالتزامن مع الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيجعل أنظار العالم تتجه مجددًا إلى مصر.

وكان عمر هشام رئيس الاتحاد المصرى للجولف قد اعلن عن إنطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 من نادى جولف مدينتى، بحضور كلا من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ، وجوزيف ميشن باى سفير جنوب أفريقيا، ودكتور غسان قبانى نائب رئيس الاتحاد الافريقي للجولف وكين كودو ، ممثل الجولة الآسيوية،  ومحمد الحناوى مرشح مجلس النواب.

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

مسؤول بالخارجية الروسية : أمريكا تواجه تخريبا أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية

مسؤول بالخارجية الروسية : أمريكا تواجه تخريبا أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يبدأ هجوما واسعا على قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

