أشرف صبحي: الاتحاد المصري للجولف نموذج لتطوير الاتحادات الرياضية وفق الاستراتيجية القومية للرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد المصري للجولف برئاسة عمر هشام ، قد نجح في تحويل اللعبة من نشاط ترفيهي محدود إلى رياضة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا لتطوير الاتحادات الرياضية وفقًا للاستراتيجية القومية للرياضة التي تتبناها الدولة.

وأوضح صبحي، خلال كلمته في حفل افتتاح بطولة مصر المفتوحة للجولف، أن تنظيم البطولة بعد غياب دام 15 عامًا بمشاركة لاعبين من 35 دولة يجسد اهتمام الدولة الكبير بتطوير القطاع الرياضي في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، مؤكدًا أن الرياضة أصبحت عنصرًا فاعلًا في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الوزير أن الرياضة تسهم بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفعها إلى 3% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للجولف وضع خطة استراتيجية بأهداف ومؤشرات أداء واضحة لتطوير اللعبة، في إطار تكامل الجهود مع الاستراتيجية القومية للرياضة.

وأضاف صبحي أن الاتحاد وضع خطة استراتيجية واضحة بأهداف ومؤشرات أداء محددة لتطوير الجولف في مصر بما يتكامل مع الاستراتيجية القومية للرياضة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم هذه الجهود.

وشدد أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعزز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة الرياضية، بالتزامن مع الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيجعل أنظار العالم تتجه مجددًا إلى مصر.

وكان عمر هشام رئيس الاتحاد المصرى للجولف قد اعلن عن إنطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 من نادى جولف مدينتى، بحضور كلا من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ، وجوزيف ميشن باى سفير جنوب أفريقيا، ودكتور غسان قبانى نائب رئيس الاتحاد الافريقي للجولف وكين كودو ، ممثل الجولة الآسيوية، ومحمد الحناوى مرشح مجلس النواب.