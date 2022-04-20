الناتو يستعد للتدخل في ماريوبول الأوكرانية.. تفاصيل

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن هناك بعض الأمل في أن يسمح الروس بممر آمن للمدنيين والجنود الجرحى من ماريوبول، مضيفة أنها تعتقد أن حلفاء في الناتو سيشاركون إذا حدث ذلك.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، حذرت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، من أن مثل هذا الترتيب انهار عدة مرات من قبل، وفي النهاية، فإن الأمر متروك للروس للسماح بمرور آمن.

وأضافت نولاند أن حصار ماريوبول يتحدث عن “وحشية هذه الحرب” وجرائم الحرب التي يرتكبها فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق اليوم، قال قائد آخر القوات الأوكرانية المتبقية التي تسيطر على مدينة ماريوبول المحاصرة إن عدد قواته قليل وقد يكون أمامه ساعات فقط للعيش.

وقال الرائد سيرجي فولينا، إن 500 جريح من الجنود والعديد من المدنيين معهم في مصنع آزوفستال للصلب، الذي أصبح آخر معقل للأوكرانيين في المدينة الساحلية ضد تقدم روسيا.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته مع شبكة “إن بس سي” الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى تم نشره على صفحته الخاصة على “فيسبوك” يوم الأربعاء، أوضح فولينا الوضع البائس الذي يواجه المقاتلين وطلب من القادة الأجانب المساعدة في إيصالهم إلى بر الأمان.