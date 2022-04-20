روسيا تحذر من استخدام أوكرانيا مروحيات أمريكية في شن غارات على أراضيها

حذرت روسيا، اليوم "الأربعاء"، من خطر استخدام أوكرانيا أسلحة تتسلمها من أمريكا في شن هجمات على الأراضي الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "كييف ستتسلم عشرات مدافع الهاوتزر وآلاف المقذوفات المدفعية ومئات ناقلات الجند المدرعة بالإضافة إلى مروحيات من طراز "مي-17" ستستخدم لاحقا لقصف مدن سلمية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وربما أراضي روسيا كما كان قد أعلن بعض المسؤولين في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن المروحيات التي يسلمها البنتاجون إلى حكومة كييف كانت مخصصة أصلا لقوات الحكومة الأفغانية المنهارة.

وتابعت متسائلة: "هل ستكرر أوكرانيا مصير أفغانستان؟”.