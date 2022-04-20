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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ البحيرة: إنهاء كافة الاستعدادات باللجان لأداء الطلاب لامتحانات نهاية العام

الاجتماع التنفيذي
الاجتماع التنفيذي لمحافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي رفع درجة الاستعداد وإنهاء كافة الاستعدادات باللجان لأداء الطلاب لامتحانات نهاية العام وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

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وشدد المحافظ علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحان حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

 

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذى عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد  والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.

 

و أكد المحافظ ضرورة الالتزام بما يلى:-

-  التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والإلتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

- تكثيف أعمال النظافة حول المدارس وكذا مراجعة اعمال الإنارة والكهرباء بجميع الشوارع والمدارس.

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