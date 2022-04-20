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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمدة يومين.. اتحاد نقابات المهن الطبية يفتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج

نائب رئيس اتحاد
نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية

قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام  للأطباء البيطريين، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج استثنائيا خلال يومى الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل 2022.

وأوضح سليم، أن تجديد الاشتراك خلال اليومين الاستثنائيين سيكون للأعضاء المشتركين بمشروع العلاج بالفعل، ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، وبغرامة 30%، ولن يُتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة.

وأكد إن السداد سيكون متاحا عن طريق خدمة فورى، وليس بحضور الأعضاء للمقرات، لافتا إلى أن أكواد الاشتراك بخدمة فورى هى: للأطباء البشريين 758، ولـ الأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، ولـ الأطباء البيطريين 760.

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وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مجلس الاتحاد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للاستفادة بالخدمات العلاجية المُقدمة من خلال المشروع، لافتا إلى تلقى الاتحاد جميع الاستفسارات حول أعمال وأنشطة الاتحاد "مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات، وغيرها من خلال الخط الساخن على رقم: 15603 فى مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

يذكر أن عدد الأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، من النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، أطباء الأسنان"، كان قد بلغ حوالى 400 ألف  و417 عضواً خلال عام 2021، وبلغت التحويلات العلاجية للمستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة عن طريق خدمة الواتس آب حوالى 444 ألف تحويل.

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