بسبب تايوان.. حرب بين أمريكا والصين تلوح في الأفق

دعت واحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية الحكومية شهرة في بكين الشعب الصيني إلي الاستعداد للدخول في حرب مع الولايات المتحدة، وذلك مع تزايد احتمالات اندلاع حرب بين البلدين علي نحو مقلق بسبب أزمة تايوان.

وحسب مجلة "نيوزويك" الامريكية، وصف هو شيجين، رئيس التحرير السابق لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، "شعورا حقيقيا بالأزمة في تايوان"، حيث يقول إن الشعب الصيني أكثر استعدادا نفسيا للحرب.

وكتب هو: "مع تدهور الوضع في مضيق تايوان، يجب أن نستعد للحرب"، وحث المواطنين الصينيين على أن يكونوا مستعدين لمواجهة تحديات ومصاعب كبيرة نتيجة للحرب المحتملة بين الولايات المتحدة والصين بسبب تايوان، وهي دولة مستقلة ذات اعتراف محدود، تدعي بكين أنها جزء من أراضيها.

وكان هو، الذي ارتقى ليصبح كبير دعاة البلاد عن طريق الاعتراف به في الغرب، يكتب في أعقاب زيارة رفيعة المستوى إلى تايوان قام بها كبار أعضاء الكونجرس.

وردت الصين على الوفد من الحزبين - بقيادة الجمهوري ليندسي جراهام ويضم الديمقراطي بوب مينينديز، من بين آخرين - بالإعلان عن سلسلة من التدريبات العسكرية التي تستهدف الجزيرة.

وقال هو: "اشتكى بعض الناس من أن رد الصين كان ضعيفا. في رأيي، الوضع عبر مضيق تايوان يشبه الهدوء قبل العاصفة، وقد لا تكون نقطة التحول الحقيقية بعيدة".

وأضاف: "لا يتعلق الأمر بما إذا كان ينبغي للشعب أن يشعر بالإلحاح، بل عندما تقرر البلاد اتخاذ إجراء حاسم، يجب أن نكون مستعدين عقليا لمواجهة التحديات التي تنتظرنا، جنبا إلى جنب مع البلاد بطريقة موحدة".

وقال إن الثقة بين الصين وأمريكا "غير موجودة" الآن.

وفي العام الماضي، تركت سلسلة من المناورات العسكرية بالقرب من تايوان بكين مع "ميزة نفسية" على تايبيه - لكن حرب روسيا في أوكرانيا غيرت ذلك.

وأضاف هو: "لم تكن معركة روسيا سهلة، نجحت الولايات المتحدة في تعبئة الغرب لتنفيذ عقوبات شاملة ضد روسيا. تعتقد واشنطن أن العقوبات هزت الصين وأن لديها الآن ورقة مساومة جديدة لردع الصين".

حرب الصين وأمريكا

على الرغم من مليارات الدولارات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا لمساعدتها على درء العدوان الروسي، تدرك مؤسسة الدفاع في واشنطن أن معركة أمريكا الحقيقية هي المعركة مع الصين، التي، على عكس روسيا، لا تزال في صعود في آسيا ولديها مخططات على الحكم العالمي، أعيد تشكيلها على صورة الحزب الشيوعي الصيني.

ووصف مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز الصين بأنها "شريك صامت في عدوان بوتين".

وقال إن الصين أكبر تهديد يواجه أمريكا على الإطلاق.

وقال سيناتور ليندسي جراهام، خلال زيارته إلى تايبيه، "أريد فقط أن أخبركم أنه بينما كنا نشاهد أوكرانيا على شاشة التلفزيون، كسرت قلوبنا، ويفهم الشعب الأمريكي مدى أهمية تايوان بالنسبة لنا".

وتابع جراهام: "إذن هذا وعدي للشعب التايواني: سنبدأ في جعل الصين تدفع ثمنا أكبر لما يفعلونه في جميع أنحاء العالم. يجب أن يأتي دعمهم بوتين بثمن. يجب أن تأتي الهجمات الإلكترونية التي لا تنتهي على اقتصادك وشعبك من قبل الصينيين الشيوعيين بثمن".

الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان عسكريا

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان عسكريا ضد الغزو الصيني، أجاب جراهام: "كل خيار مطروح على الطاولة".

وقال هو: "هناك احتمال كبير جدا بأن هذه اللعبة الثلاثية [الأمريكية الصينية التايوانية] ستنتهي بمواجهة عسكرية مباشرة".

وقال إن الجيش الصيني مستعد، لكن الشعب ليس كذلك.

وأضاف: "لقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات. نظرا لأن خطر الصراع في مضيق تايوان حقيقي ومتزايد، يجب أن يكون الشعب الصيني على علم كاف. هذا أمر بالغ الأهمية للمجتمع بأسره للتكيف بسرعة مع التغييرات بمجرد حدوث الأزمة."

واختتم حديثه قائلا: "إذا لم يتخذ البر الرئيسي للصين الاحتياطات الآن، فقد نترك أنفسنا في سلبية خطيرة".

وأضاف: "بالطبع آمل أن يتم حل قضية تايوان سلميا دون قتال حيث تصبح الصين أقوى تدريجيا، ولكن ماذا لو لم تمنحنا الولايات المتحدة الوقت؟ يجب أن نفكر من حيث النتيجة النهائية للرد على أسوأ السيناريوهات."