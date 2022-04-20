عملية الأوميجا لوب.. أفضل وسيلة للقضاء على السكر نهائياً

الإصابة بمرض السكر لها العديد من الأسباب والتي على رأسها العادات الغذائية الخاطئة وتناول الأطعمة المشبعة بالدهون وعدم ممارسة الرياضة.



وأكد الدكتور محمد الفولي استشاري والمناظير ، إن العادات الغذائية الخاطئة ليست وحدها المسئولة عن الإصابة بالسكر فقد تكون السمنة وراثية وهي من أكثر الأسباب التي تسبب الإصابة بالسكري، ولكن مما لا شك فيه إن السمنة تلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بهذا المرض.



وأشار الدكتور محمد الفولي إلي إن مرض السكر يعتبر من أكثر الأمراض تأثراً بالطعام، فإذا قام المريض بضبط نوعية الأكل وتناول طعام صحي فيتم بالتبعية ضبط السكر في الدم.



وكشف الدكتور محمد الفولي إن عمليات (عملية الأوميجا لوب) من أفضل الجراحات في القضاء على داء السكري من النوع الثاني نهائيا وذلك بنسبة 90% من الحالات، حيث تتم عملية تحويل المسار المصغر للمعدة بقص جزء من المعدة وتصغيرها، وعمل توصيل المعدة بالأمعاء على بعد معين، لافتاً إلي أنه يتم تحديد حجم المعدة الذي سيتم اسئصاله حسب حالة المريض، ووزنه ومدى إصابته بمرض السكر.



وأوضح إن الأوميجا لوب تعمل على تقليل كمية الطعام المتناول وتقليل امتصاص الطعام ايضا بصورة كبيرة، لاسيما إن الأمعاء الدقيقة تمتص 70 % من الطعام فقط ولن تمتص الدهون فهذا يساعد كثيرا على علاج السكر .