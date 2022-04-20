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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: تجميد الاحتياطيات الأجنبية للدول “انتهاك للسيادة”

الاحتياطيات الأجنبية
الاحتياطيات الأجنبية

دعت الصين الدول الغربية إلى الامتناع عن تجميد الاحتياطيات الأجنبية للدول الأخرى، قائلة إن الإجراء يقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأدلى السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، بهذه التصريحات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.

وتأتي هذه الدعوة بعد شهر من تجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار، من قبل الدول الغربية في إطار العقوبات على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وقال تشانج: “التجميد التعسفي لاحتياطيات النقد الأجنبي للدول الأخرى يشكل أيضًا انتهاكًا للسيادة، وهو بمثابة تسليح للاعتماد الاقتصادي المتبادل”.

وقال السفير الصيني إن “مثل هذه الممارسات تقوض أسس الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتجلب شكوكًا ومخاطر جديدة للعلاقات الدولية”، مضيفًا أنه يجب التخلي عنها في أقرب وقت ممكن.

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كما دعا تشانج إلى “إزالة الأثر السلبي للعقوبات”، قائلاً إن العقوبات الاقتصادية غير المحدودة تنطوي على “آثار غير مباشرة خطيرة، مع تحمل البلدان النامية العبء الأكبر”.

وطالب الدبلوماسي الغرب بوقف إرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا، محذرا من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع الحالي وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وفي أوائل شهر مارس، انتقد تشانج جون “تجميد واشنطن بلا رحمة الأصول الأفغانية”.

وجمدت الولايات المتحدة أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي. 

وفي أبريل، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحويل نصف الأصول لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في البلاد، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء أفغانستان.

واشنطن روسيا الصين الولايات المتحدة أوكرانيا الأمم المتحدة طالبان الاقتصاد العالمى

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