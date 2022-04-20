طلاب جامعة المنصورة يعرضون 26 مشروعا على هامش اليوم العالمى للإبتكار

عرض عدد من طلاب جامعة المنصورة اليوم "الأربعاء" مشروعاتهم الإبتكارية فى الحرم الجامعى المجاور لقاعة الدكتور مجدى أبو ريان بكلية الهندسة، وذلك على هامش اليوم العالمى للابتكار الذى ينظمه مركز التطوير المهنى بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

أقيم المعرض تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة كل من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب .

وتفقد المشروعات كل من الدكتور محمد صبرى سرايا مدير مركز التطوير المهنى بكلية الهندسة ،الدكتور محمد الشويل منسق التدريب الإدارى بالمركز، الدكتورة مريم أشرف عزيز مسئول الدعم بالمركز ، الدكتورة هبة سمير إخصائى تطوير مهنى بالمركز، المهندسة سمر جابر إخصائى بيانات ومعلومات بالمركز ، الكابتن أحمد أبو الخير مدير رعاية الطلاب بكلية الهندسة.

من جانبه اشار الدكتور محمد صبرى سرايا إلى أن عدد المشروعات الإبتكارية بلغ ٢٦ ابتكارا قام به ٦ فرق جماعية و٣ مبتكرين فرديين .وأثنى على الجهد المبذول لإنجاز هذه المشروعات الإبتكارية.

وذكر الدكتور محمد الشويل أن الفرق الجماعية هى( Mansoura Motor Sport) ، ( Momentum)، ( Impact)، (revive) ، (Breakin point) ، (Mansoura robets).

وأضاف أن فريق (Mansoura Motor Sport) مكون من ٨٠ طالب بكليات الهندسة والصيدلة وطب الأسنان والطب والتجارة والفنون الجميلة يهدف لنشر ثقافة صناعة السيارات ،حيث قام الفريق بابتكار سيارات (shark) ،(eagle)، (fire)، (mo ever) ، جواد ، قدمى .

وصرح بأن فريق Momentum يضم ٦٠ طالب بكليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات قاموا بابتكارات : CNC وهو جهاز ينفذ التصميمات على ورق ، (rubic cue) ، وهو موتور يتعرف على الألوان بمكعب روبيك ، (smart chess) وهو جهاز يلعب الشطرنج ضد الإنسان ، sumo وهو عبارة عن ٢ روبوت يتصارعان معا حتى يسقط أحدهما الأخر ارضا ، (water cleaning) جهاز ينقى الماء من الشوائب عندما يتحرك بها، Month وهو عبارة عن مصارعة بين ٢ روبوت ، Komodu وهو جهاز للكشف عن الألغام.

ونوه بمشاركة فريق impact المكون من ٥ طلاب بقسم الهندسة المدنى بمشروعى EPD ( منشأ مضاد للصواريخ يحفظ المواد شديدة الانفجار) و (earthquake) وهو مبنى مقاوم للزلازل مضيفا أن فريق revive المكون من ٩٠ طالب بأقسام الهندسة الطبية والميكاترونيكس والحاسبات والاتصالات شارك ب٤ مشروعات : savior وهى طيارة تنقل الإسعافات الأولية لأماكن صعب الوصول إليها ، breath وهو جهاز تنفس صناعى بتكلفة منخفضة ، the suit وهى بدلة تساعد المصابين بضمور العضلات على الحركة ، observer وهى طباعة ثلاثية الأبعاد .

وأشار إلى ابتكار فريق (Breaking point) المكون من ٥٣ طالب بكلية الهندسة جهاز (standing and tiolet) لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة على الحركة ودخول دورات المياة بمفردهم ولفت الانتباه إلى مشاركة فريق (Mansoura robets) المكون من ٣ طلاب بكلية الهندسة ب٣ مشروعات : روبوت تفاعلى لعرض أنشطة مركز التطوير المهنى بكلية الهندسة ، روبوت مثل كلب الحراسة يؤدى المهام الصعبة ، Rav وهى غواصة متعددة المهام.

وثمن جهد ثلاثة طلاب انجزوا مشروعات ابتكارية بمفردهم حيث ابتكر عمر عبد السلام الطالب بكلية الهندسة نظارة تساعد الصم والبكم على التواصل مع الآخرين والكتابة وأنجز الطالب أحمد سيف بكلية الهندسة مشروعات : Cert system لاستخراج أكبر عدد من الشهادات الموثقة ، rating system لرصد انطباعات الحاضرين لحدث ما عنه ، Rc car وهى سيارة ذكية يتم التحكم فيها عن طريق WiFi وابتكر الطالب إمام محمد سيارة Line forward التى تسير بمفردها فى طريق إلى نهايته دون انحراف.

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