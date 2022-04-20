محافظ سوهاج يتابع انتهاء أعمال رصف شارع "الشريف" بحي شرق

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال الرصف الجارية بعدد من الشوارع بنطاق حي شرق سوهاج، موجها بسرعة انتهاء الأعمال فى أسرع وقت ممكن، عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق بتلك الشوارع، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع، والتي تشمل أعمال إحلال وتجديد المرافق، والرصف، والتجميل.

وأوضح هلال زكي رئيس حي شرق، أنه تم اليوم الانتهاء من أعمال رصف شارع "الشريف"، بطول ٤ آلاف متر مسطح، وتكلفة إجمالية بلغت ٨٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع مديرية الطرق .

وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي إطار توجيهات محافظ سوهاج بشأن الاهتمام بأعمال الرصف والتجميل وتمهيد الطرق بنطاق المحافظة.

وأشار رئيس حي شرق أن أعمال الرصف تأتي في إطار أعمال التطوير والتجميل بمختلف قطاعات الحي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه وجميع المرافق بالشوارع المستهدفة.