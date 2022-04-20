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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل بحادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نقل بدراجته البخارية، دائرة قسم شرطة الكوثر بمحافظة سوهاج؛ ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، ما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي دائرة القسم الكوثر.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو (خالد ك ع ع - 24 سنة - سائق - ويقيم دائرة مركز أخميم)، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية قيادة المدعو (وليد ا م ي - 35 سنة - عامل - ويقيم  دائرة مركز أخميم)، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأفاد والد المتوفي المدعو (أحمد م ي ا - 65 سنة - بالمعاش - ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم وإتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تصادم نقل دراجة مصرع

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