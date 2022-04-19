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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سيدة دهستها سيارة مسرعة في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيبت سيدة باصابات خطيرة وكسر في الضلوع والفقرات والحوض ونزيف بالرئة بعدما تعرضت لدهس اسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء سيرها  بأحد شوارع مدينة المنصورة برفقة نجلتها، وبضبط سائق السيارة تبين انه طالب ولا يحمل رخصة قيادة.


تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة مدينة مبارك بالمنصورة بقيام سيارة ملاكي بدهس أحد السيدات بالشارع.

انتقل  ضباط المباحث وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام سيارة ملاكي ماركة هيونداي اكسنت فضي اللون تحمل لوحة أرقام " دس أ 6193 " قامت بدهس سيدة تدعى "  سماح مصطفي محمود اسماعيل"، 42 عامًا ،موظفة، وذلك اثناء سيرها في الشارع برفقة نجلتها الصغيرة وتبين ان السيارة يقودها طالب يدعى "مازن. ع. ال" 17 عامًا، ولا يحمل رخصة قيادة
ونقلت سيارة الإسعاف المصابين الي مستشفى الطوارئ الجامعي واكد أحد المصادر الطبية أنه من الكشف المبدئي على المصابة تبين تعرضها  لكسر في الفقرات القطنية والحوض وكسر في الضلوع ، والفخد ونزيف في الرئة.


واكد شهود الواقعة ان الشاب كان يسير بالسيارة في احد الشوارع الجانبية بمنطقة مدينة مبارك وبرفقته احد اصدقائه وكلب واصطدم باحد السيارات في اول الشارع وقام باستكمال السير حتى صدم السيدة من الخلف أثناء سيرها بالشارع برفقة نجلتها وقام بدهسها اسفل عجلات السيارة، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" فيديو يوضح تفاصيل الحادث.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

امن الدقهلية إصابات التواصل الاجتماعي مبارك اصابة

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