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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط مكثف لرؤساء الوحدات المحلية بسوهاج في أول يوم بعد حركة التنقلات

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لرؤساء الوحدات المحلية عقب قراره بحركة التنقلات الأخيرة، بشأن النزول إلى الشارع وتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والإنارة، والتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، قام رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بنشاط مكثف استمر حتى الساعات الأولى من الصباح، في أول يوم عمل بعد حركة التنقلات الأخيرة.

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وقادت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، حملة نظافة وتمهيد للشوارع والميادين بدأت في الساعة الخامسة فجرا، وتم تسوية الشوارع بالجليدر ورفع التراكمات بقلابات الوحدة، ورفع الإشغالات من الميادين العامة بالمدينة.

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، قاد ممدوح عباس، رئيس المركز حملة نظافة بشوارع "المطافي، وبور سعيد، والسنترال، والسلخانة"، كما تم القيام بحملة نظافة مسائية بالشوارع الرئيسية بالمدينة وتمهيد وتسوية الطرق، كما تم رفع أعمال التدبيش من على الطريق السريع أسيوط سوهاج.

وقام حي شرق سوهاج برئاسة هلال زكي بحملة لرفع الإشغالات وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن إنارة شوارع “نجيب محفوظ، وموسى بن نصير، وشارع خلف الأدوية، وأمام مديرية الصحة، بالإضافة إلى إنارة الشوارع المتفرعة خلف مستشفى مصر بمدينة ناصر”، كما تم إنارة شوارع "سعد بن ربيع، ونصر الدين طوبار، وشارع النبوي المهندس".

كما تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض لمخالفات البناء، وتم إيقاف بناء مخالف، وفك شدة خشبية، والتحفظ على مواد البناء وحديد التسليح في حملة إزالات الساعة الثانية صباحا بالمدينة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة شريف حسين، بحملة إزالات فورية، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء بمجلس قروي "بناويط".

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