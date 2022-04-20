سفارة سويسرا بالقاهرة تشيد بالعالم المصري الفائز بالميدالية الذهبية بمعرض جنيف

تطوير الأرز..

أشادت السفارة السويسرية في القاهرة، بفوز بالدكتور حمدي الموافي بالميدالية الذهبية في مجال الزراعة بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2022.

وقالت السفارة السويسرية على حسابها بموقع "تويتر": "فاز عالم الأرز المصري الدكتور حمدي الموافي بالميدالية الذهبية في مجال الزراعة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022 لاختراعه الأرز الصنف "سخا سوبر 300" المقاوم للجفاف والملوحة".

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كرم في وقت سابق، الدكتور حمدى الموافي بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولى للاختراعات لعام 2022.

وأنجز الموافي ابتكارا تطبيقيا باستنباط صنف أزر سخا سوبر 300 العملاق، الذي يتحمل ندرة المياه، وأكد أن هذا الإنجاز يعد نتاج لجهود كبيرة للعلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي في ظل شراكة تحت مظلة المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الصنف الجديد اكتسب ثقة كبيرة سواء من جانب المزارعين أو المستهلكين لما له من مزايا عديدة.