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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه المنيا تناقش الخطط المستقبلية للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

صدى البلد

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور ايهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسف، وريمون شكري منسق عام مشروع صحتهم مستقبلهم، لمناقشة ماتم انجازه من أعمال بالتعاون بين الشركة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومحافظة المنيا.

وقال رئيس مياه المنيا، إنه تم تنفيذ أنشطة توعوية لعدد ١٥ ألف طالب بالعديد من المدارس والمعاهد الازهرية من خلال التركيز على خمسة محاور ترشيد إستخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة، كما تم التركيز علي المدارس بمناطق مبادرة حياة كريمة وذلك للحفاظ علي مكتسبات المبادرة وتعريف الطلاب بها وكيفية الحفاظ عليها وتم  توزيع الهدايا وكتب التلوين وبرشورات التوعية علي الطلبة.

كما ناقش الإجتماع اليات تنفيذ مشروع القرض الدوار لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للأسر الاكثر احتياجا علي مستوي المحافظة.

في سياق متصل، أجرى الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل وفريق التوعية زيارة ميدانية لمدرسة ديمون لمتابعة الأعمال ووجه الشكر للشركة وكافة الجهات المتعاونة علي مجهودهم لتوصيل رسائل التوعية للطلبة والتأكيد علي استمرار تنفيذ خطة التوعية فيما يخص التعامل مع النوادي الصيفية بالمدارس ومراكز الشباب بقري حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور نجلاء حمدي مدير إداراة خدمة المواطنين بالمحافظة، وداليا محمد مدير إداراة حقوق الإنسان بالمحافظة، وعدد من قيادات الشركة.

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