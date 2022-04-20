بعد قرارات وزير التعليم اليوم..أولياء الأمور: إزاي امتحانات open book بدون book؟

رصد موقع صدى البلد آراء مسئولي ائتلافات أولياء الامور ، على قرار منع اصطحاب الكتاب المدرسي و التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 والاكتفاء فقط بورقة المفاهيم التي سيتم توزيعها داخل اللجان، حيث اعتبر اولياء الامور هذا القرار مفاجئا وصادما بالنسبة لأبنائهم ولابد من إعادة النظر فيه.

قالت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا في تصريح خاص لموقع صدى البلد : قرار الاكتفاء باصطحاب ورقة المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ومنع دخول الكتاب والتابلت غير مُرضٍ للطلاب.

وأضافت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا: أسئلة الامتحان تأتي في المعلومات التي بين السطور ، والطلاب تعودوا وتدربوا على الحل بنظام "الاوبن بوك" الذي يسمح بالاستعانة بالكتاب المدرسي.

وأوضحت مؤسس الائتلاف أن تعديل قرارات الوزارة فجأة أصاب طلاب الثانوية العامة بالتوتر الشديد.

ومن جانبها .. قالت شيرين حمدي مؤسس ائتلاف التعليم مشروع أمة : إن قرار عدم دخول الطلاب بالكتاب المدرسي والاكتفاء بورقة المفاهيم صعب جداً.

وأضافت مؤسس ائتلاف التعليم مشروع امة في تصريح خاص لصدى البلد : تمت تجربة فكرة ورقة المفاهيم مع طلاب الصف الثاني الثانوي ، ولكنها لم تعجب الطلاب لان ورقة المفاهيم كانت عبارة عن نقاط مختصرة من رؤوس الدروس ، وكانت غير كافية نهائيا لهم.

وتابعت : للأسف الشديد فكرة الاكتفاء بورقة المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 تتنافى مع فكرة تطبيق نظام الـ open book الذى تدرب عليه الطلاب طوال العامين الماضيين في المذاكرة .

وقالت مؤسس ائتلاف التعليم مشروع أمة : نرجو من وزير التربية والتعليم اعادة النظر في القرار والسماح لطلاب الثانوية العامة بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالكتب المدرسية حتى لو طبعة قديمة أو مطبوعة من نسخة pdf، على ان يسمح للطلاب بتدوين ملاحظات عليها أسوة بالدفعة الأولى.

وأشارت مؤسس ائتلاف التعليم مشروع امة إلى أنه من الصعب إلغاء نظام الأوبن بوك فجأة قبل الامتحانات بوقت قصير ، خاصة أن نظام الـ open book جزء من النظام الجديد للتقييم القائم على الفهم .

وأكدت أنه بعيدا عن هذا القرار ، أرى أن باقي قرارات مؤتمر اليوم كان بها نقاط إيجابية مثل منع دخول التابلت لمكافحة الغش ، وكذلك قرار عدم وضع اسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة مراعاة لعدم تدريب الطلاب عليها .

ومن جانبها تساءلت رودي نبيل ولي امر و مؤسس ائتلاف تعليم ولادنا : كيف يمكن عقد امتحانات بنظام open book “من غير book ”؟

وقالت مؤسس ائتلاف تعليم ولادنا : كان على وزارة التربية والتعليم ان تعلن هذا القرار منذ بدء العام الدراسي الحالي حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من المذاكرة وهم على علم ان الكتاب لن يكون معهم في لجنة الامتحان.

وأضافت: ورقة المفاهيم لن تساعد طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات مثل الكتب ، حيث لن يكون بها كل التفاصيل الموجودة في المقرر التي قد يحتاج إليها الطالب.

وبعيدا عن ائتلافات اولياء الامور على فيس بوك ، رصد موقع صدى البلد آراء اولياء الامور العاديين ، حيث قال حلمي علي سعيد ولي امر : الكتاب المدرسي ضروري مع طالب الثانوية العامة ، ولابد من مراجعة قرار عدم دخول الكتاب المدرسي في لجان الامتحانات.. لأنه ليس في مصلحة الطالب نهائيا.

وقال احمد مناع : عدم وجود الكتاب مع الطلاب في لجنة الامتحانات مخالف لوعد الوزير الذي اكد مرارا وتكرارا ان الامتحانات بنظام الاوبن بوك وسيسمح للطلاب بالاستعانة بالكتب سواء ورقية او إلكترونية.

ومن جانبها قالت ولاء توكل : أرجو ان تسلم ورقة المفاهيم لطلاب مدارس اللغات باللغة التي يدرسون بها ، اي ان تكون باللغة الانجليزية او الفرنسية أو اي لغة اخرى مع الدقة في الترجمة وباللغة العربية للدارسين بالعربي.

وقالت فاتن أحمد : قرار منع اصطحاب الكتاب المدرسي والتابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة ، وضع طلاب الثانوية العامة في مأزق ، لان القرار معلن قبل وقت قصير جدا من موعد بدء الامتحانات ، وأصبح لزاما على الطلاب ان يجتهدوا في المراجعة جدا لاستيعاب كل المعلومات الموجودة في كتاب المدرسة الذي كانوا معتمدين على وجوده معهم في اللجنة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أعلن القرارات النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم :