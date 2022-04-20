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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تظهر مع أكرم حسني من كواليس "مكتوب عليا" .. شاهد

مكتوب عليا
مكتوب عليا

شاركت النجمة هنادى مهنا جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام، صورة من كواليس مسلسل "مكتوب عليا" الذي تنافس به ضمن الموسم الرمضاني 2022. 

وظهر فى الصورة النجم أكرم حسني برفقة الفنانة هنادى مهنا وكتبت قائلة "ليه 😂مكتوب عليا" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

اكرم حسني هنادي مهنا ايتن عامر مسلسل الموسم الرمضاني مسلسل مكتوب عليا

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