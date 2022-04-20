عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة..وأنباء عن صاروخ اخترق القبة الحديدية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بدوي 3 انفجارات في منطقة سديروت القريبة من حدود قطاع غزة.

وقال الإعلام العبري إن صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات على غلاف قطاع غزة.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة وأن "التفاصيل قيد الفحص".

إسرائيل تقرر فرض إغلاق في الضفة الغربية وقطاع غزة

رواد تويتر يتضامنون مع فلسطين بهاشتاج غزة تحت القصف

فيما أورد الإعلام الإسرائيلي أنباء عن اندلاع حريق في شقة نتيجة شظايا أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه سديروت.

وقال إن صاروخاً أطلق من قبل قطاع غزة ولم يتم اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية".

صافرات الإنذار غزة صاروخ القبة الحديدية الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الشيطان 2.. بوتين يعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات "لا يقهر"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

بمشاركة النني.. أرسنال يتعادل مع تشيلسي 2-2 في الشوط الأول من ديربي لندن

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

انتهت بالإعدام.. القصة الكاملة لمقتل "بطلة العالم" روان الحسيني

ترشيحاتنا

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

150 يورو شهريًا.. لوبان: الأولوية المطلقة إعادة أموال الفرنسيين إليهم |فيديو

علامات ليلة القدر الصحيحة .. تتبع هذه الأمارات السبع تنال أجرها

خلال المناظرة الرئاسية.. ماكرون يتهم منافسته لوبان بالتبعية لروسيا وبوتين

مكتب الشكاوى بـ"المجلس القومي" يوضح الإجراءات القانونية للحقوق المالية للمرأة

برايتون يفرض التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول بالبريميرليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ