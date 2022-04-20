صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة..وأنباء عن صاروخ اخترق القبة الحديدية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بدوي 3 انفجارات في منطقة سديروت القريبة من حدود قطاع غزة.

وقال الإعلام العبري إن صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات على غلاف قطاع غزة.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة وأن "التفاصيل قيد الفحص".

فيما أورد الإعلام الإسرائيلي أنباء عن اندلاع حريق في شقة نتيجة شظايا أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه سديروت.

وقال إن صاروخاً أطلق من قبل قطاع غزة ولم يتم اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية".