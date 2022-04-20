شريف رمزي: لا أسعى إلى الترند ولا أخاف على أطفالي من الحسد

قال الفنان شريف رمزى، إنه لم يكن يتوقع أن يفقد والده فى هذا السن ويتحمل المسئولية من بعده، لافتاً إلى أن خبر وفاة والده شكل صدمة له.

وأضاف "رمزى"، خلال حواره ببرنامج ٧ سماء، المذاع على فضائية النهار، أنه أصبح المسؤول عن إخوته بعد وفاة والده لأنه الأكبر سنا.

وأشار إلى أنه شخص صريح بطبعه، ولا يهتم بكم ما قدمة فى عالم الفن، ولكن يهتم بمحتوى ما قدمه، لافتاً إلى أن جملة "التريند" أصبحت مفهوم خاطئ عند البعض فمن الممكن أن أكون تريند بسبب شتيمة أو عمل خاطئ.

وتابع:" أنا لا أسعى إلى التريند.. وبعمل الفيديوهات بشكل طبيعى"، موضحاً أنه لايخاف على أطفالة من الحسد وإنما اتفق مع زوجه على عدم نشر صور لهم بالوجه بدون اردتهم، ومنظرين حتى يكبروا ويختاروا بأنفسهم الشهرة أو عدمها.