العراق.. انفجار عبوة ناسفة في جرف النصر شمالي بابل

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، إصابة 3 من منتسبيه، إثر انفجار عبوة ناسفة في "جرف النصر" شمالي بابل.



وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان لها أن "ثلاثة منتسبين في اللواء 47 / عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي، اصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة بعد إطلاق نار كثيف من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء في ناحية جرف النصر شمال بابل".



وأضاف البيان أنه "مازال ابطال اللواء يلاحقون فلول المجاميع الإرهابية بعد رصدهم".



وفي وقت سابق، قالت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان : "تصدت قوة من اللواء 47 بالحشد الشعبي، الاربعاء، لتعرض داعشي إرهابي في قاطع جرف النصر شمال محافظة بابل".