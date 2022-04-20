عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل توبة الحلقة 19.. هروب ابن توبة من بيت إحسان

توبة
توبة

شهدت الحلقة 19 من مسلسل توبة ، هروب ابن توبة من بيت إحسان بعدما أرادت زوجة والد احسان ان تضربه، لكنها تصدت لها ولقنتها علق ساخنة ، وخاف الطفل وهرب من البيت، وظلت احسان تبحث عنه في رعب وخوف لكن دون جدوى ولم تعثر عليه، ثم عثر عليه إبراهيم شقيق توبة وأخبره الطفل بالا يقتله لانه راه مع سيد الأجنبي وهو يقتل أمه، وأخذه إبراهيم بيت والدته وكان ينوي قتلهلولا أن وصلت إحسان البيت بعد أن بلغها أحد الأشخاص انهم رأوا الطفل مع إبراهيم، وأنقذته منه وأخذته ورحلت.


الحلقة 18:

شهدت الحلقة 18 من مسلسل توبة العديد من الاحداث الهامة حيث بدأ توبة في الانتقام .

وقام توبة خلال الحلقة بخطف رجال سيد الاجنبي حيث أعترفوا بكل ڜئ وقاموا بفتح كاميرات المراقبة لتوبة .

بعدها يقوم توبة بقتل رجال سيد الاجنبي ليبدا في الانتقام من الاجنبي الذي قتل والده و زوجته .

فيما قام سيد الاجنبي بقتل رحاب الجمل بعد ان حققت الإستفادة الكبري منها .

بينما ينتقم توبة لزوجته وووالده من سيد الاجنبي حيث يقوم بضربه في جميع أنحاء جسده ثم يضعه في صندوق ويلقيه في البحر لياخذ بثار زوجته ووالده.

توبة يتصدر تويتر:

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج توبه، وعمرو سعد عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك للاشادة بالمسلسل وبدور النجم عمرو سعد في احداث العمل.


وتصدر "توبه" وعمرو سعد، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر” وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي الحلقة 18من مسلسل "عمرو سعد"مميزة.

الحلقة 19 من مسلسل توبة مسلسل توبه توبة الحلقة 19 الحلقة 18 ابن توبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

الشيطان 2.. بوتين يعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات "لا يقهر"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. اتحاد الكرة: حال رفض فيفا سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

بمشاركة النني.. أرسنال يتعادل مع تشيلسي 2-2 في الشوط الأول من ديربي لندن

موضوعات متعلقة

مسلسل المشوار الحلقة 19 .. ورد تصالح زوجها ماهر

مسلسل المداح2 الحلقة20..حمادة هلال في اختبار صعب أمام مكائد الجنّية سهر الصايغ

مسلسل المشوار الحلقة 18.. ورد ترفض مسامحة محمد رمضان بعد خيانتها

مسلسل المداح2 الحلقة 19.. علاج الجنية ينقذ والدة حمادة هلال من الموت

مسلسل توبة الحلقة 18.. عمرو سعد يقتل سيد الأجنبي وينتقم لزوجته ووالده.. صور

المداح 2 الحلقة 18.. حرب الجن تشتعل ضد حمادة هلال

مسلسل المشوار الحلقة 17.. دينا الشربيني تكتشف خيانة محمد رمضان لها

مسلسل توبة الحلقة 17.. صبا مبارك تخفي ابن عمرو سعد من سيد الأجنبي

ترشيحاتنا

أحمد موسى: «صدى البلد» تكشف الحقائق في حلقة خاصة من شمال سيناء.. فيديو

21 شهرا داخل القضبان..متى تخرج حنين حسام فتاة التيك توك من محبسها؟

بـ حرم 5 كيلو|أحمد موسى: مطار العريش على وشك الانتهاء من تطويره..فيديو

تيام مصطفى قمر يحصل على 98% بالـ "في ار" ضمن لعبة "نجوم السماء".. فيديو

7 دول تجتمع في الأردن غدا.. العالم العربي يدين الاحتلال ويدعم للقدس

يجعلك أكثر رضا عن حياتك.. فوائد الاستغناء عن الهاتف الذكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ