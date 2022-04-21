نوال الزغبي: لما أسمع إني فتاة أحلام الكثيرين أشعر بالسعادة.. فيديو

قالت المطربة نوال الزغبي، إنها تعيش كالطفلة في المنزل، مضيفة :" ابنائي لا يشعرون أنني نجمة مشهورة لانني اعيش بشكل طبيعي في المنزل ".



وأضافت نوال الزغبي في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "أحب اعيش حياتي الشخصية بعيدا عن الأضواء".

وتابعت نوال الزغبي: "لما أسمع إني فتاة أحلام الكثيرين أشعر بالسعادة، لما اسمع كده تزيد الثقة في نفسي بشكل أكبر ، بما يجعلني أشعر بالتواضع بشكل أكبر".

وأكملت نوال الزغبي: "لما الناس تحبني كثيرا دي نعمة كبيرة من ربنا ولازم الإنسان يكون متواضع بشكل كبير ".



ولفتت نوال الزغبي :" بعيدا عن الأضواء لا تعمل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي بعيدا عن كوني فنانة ".