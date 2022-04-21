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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوال الزغبي: لما أسمع إني فتاة أحلام الكثيرين أشعر بالسعادة.. فيديو

نوال الزغبي
نوال الزغبي

قالت المطربة نوال الزغبي، إنها تعيش كالطفلة في  المنزل، مضيفة :" ابنائي لا يشعرون أنني نجمة مشهورة لانني اعيش بشكل طبيعي في المنزل ".


وأضافت نوال الزغبي في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "أحب اعيش حياتي الشخصية بعيدا عن الأضواء".

 

وتابعت نوال الزغبي: "لما أسمع إني فتاة أحلام الكثيرين أشعر بالسعادة،  لما اسمع كده تزيد الثقة في نفسي بشكل أكبر ، بما يجعلني أشعر بالتواضع بشكل أكبر".

 

وأكملت نوال الزغبي: "لما الناس تحبني كثيرا دي نعمة كبيرة من ربنا ولازم الإنسان يكون متواضع بشكل كبير ".


ولفتت نوال الزغبي :"   بعيدا عن الأضواء لا تعمل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي  بعيدا عن كوني فنانة ".

نوال الزغبي نوال ياسمين عز كلام الناس اخبار التوك شو

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