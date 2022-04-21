طيران الاحتلال يقصف أهدافا في غزة.. والرد بصاروخ تجاه المستوطنات

سمع دوي انفجار في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب المحافظة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقع عيسى البطران وسط قطاع غزة بعدد من الغارات.

وحدث إطلاق نار من دبابة تابعة للاحتلال تجاه نقاط الضبط الميداني شرق مخيم البريج في المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

فيما تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة لطيران الاحتلال في جنوب ووسط قطاع غزة.

وإطلق صاروخ محلي من قبل قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة قبل قليل.

فيما قالت حركة حماس إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة "سيزيد من إصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة النضال ضد الاحتلال".