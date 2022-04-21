إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة على الطريق الزراعي بمركز ابوتيج في أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ اصطدام سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين.

وأشارت التحريات إلى اصطدام سيارة رقم "7263 ي ط ا" وأدى إلى سقوط عمود إنارة على الطريق الصحراوي الزراعي. وأسفر الحادث عن إصابة "محمود.ا.ع" 35 عامًا، و"نور.خ. ع" 17 عامًا، و"عماد.ا. ا" 46 عامًا، و"محمد.م. ا" 37 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزي ومستشفى الشاملة، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.