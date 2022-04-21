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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخدمة الوطنية: العالم شهد تحول مصر من الفوضى للأمن في سنوات قليلة|فيديو

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب وليد أبو المجد

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، العالم رأي كيف تحولت مصر من الفوضى إلى واحة من الأمن والاستقرار في سنوات قليلة.

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال مؤتمر صحفى أذاعته “إكسترا نيوز” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: “نتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية بتوفير مراكز ثابتة ومتنقلة بأسعار مخفضة”.

وتابع: إنه جار العمل في مشروعات قومية، ومنها مصنع الأسمدة العضوية ومصنع للجلود ومصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائي.

وأوضح  مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،  أنه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من القمح بإجمالي إنتاجية 550 ألف طن.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بجولة تفقدية فجر اليوم، الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل جميع المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في جميع جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

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