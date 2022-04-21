روسيا تحبط هجوما إرهابيا لـ داعش في القرم.. تفاصيل

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجوم كان أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي يستعد لتنفيذه في شبه جزيرة القرم، بتوجيه من كتيبة "القرم" المتطرفة لتتار القرم.

وحسب وسائل إعلام روسية، ذكرت الهيئة في بيان، أنه “تم اعتقال مواطن روسي من أنصار تنظيم “داعش” في مدينة سيمفيروبول، إذ كان يستعد لتفجير السكك الحديدية بتوجيه من قادة كتيبة تتار القرم “قرم”، متخذين المشاركة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا”.

وأضاف البيان: “في منزل الإرهابي، تمت مصادرة قنبلتين محليتين بوزن إجمالي يبلغ ثلاثة كيلوجرامات، ومفجران كهربائيان، وخارطة توضح وضع عبوات ناسفة تحت خط سكة حديد، وكتب متطرفة، وعلم ومنشورات دعائية لكتيبة القرم”.