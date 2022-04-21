عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحبط هجوما إرهابيا لـ داعش في القرم.. تفاصيل

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجوم كان أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي يستعد لتنفيذه في شبه جزيرة القرم، بتوجيه من كتيبة "القرم" المتطرفة لتتار القرم.

وحسب وسائل إعلام روسية، ذكرت الهيئة في بيان، أنه “تم اعتقال مواطن روسي من أنصار تنظيم “داعش” في مدينة سيمفيروبول، إذ كان يستعد لتفجير السكك الحديدية بتوجيه من قادة كتيبة تتار القرم “قرم”، متخذين المشاركة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا”.

وأضاف البيان: “في منزل الإرهابي، تمت مصادرة قنبلتين محليتين بوزن إجمالي يبلغ ثلاثة كيلوجرامات، ومفجران كهربائيان، وخارطة توضح وضع عبوات ناسفة تحت خط سكة حديد، وكتب متطرفة، وعلم ومنشورات دعائية لكتيبة القرم”.

روسيا تعلن السيطرة على ماريوبول الأوكرانية.. وبوتين يهنئ ويلغي خطط اقتحام أزوفستال

بركان في روسيا يقذف رمادا بارتفاع 10 كيلومترات

روسيا داعش شبه جزيرة القرم تنظيم “داعش” تنظيم داعش الإرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

بتوقيع طارق شوقي.. التعليم تخطر المديريات رسميا بآخر قرارات الثانوية العامة 2022

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

مصرع ربة منزل وإصابة نجلها فى حادث تصادم سيارة ملاكى بهما بأسوان

ترشيحاتنا

الخدمة الوطنية:نحصد اليوم ما غرسته أيدينا في بداية موسم الحصاد للسلع الاستراتيجية

الحكومة :تطوير معهد ناصر لاستيعاب الزيادات وإنهاء قوائم الانتظار

تعتمد على الطاقة الشمسية.. الرئيس السيسي يتابع شرحا لطريقة العمل بمزرعة الفرافرة..فيديو

في عام المجتمع المدني.. الهجرة وشباب القادة تبحثان سبل التعاون

إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر من القمح للصوامع.. تعرف عليها

قبل قرار الفيفا.. نص اللوائح في قضية إعادة مباراة مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ