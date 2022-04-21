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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يتفقد توشكى.. المساحة المزروعة تبلغ 300 ألف فدان في أكتوبر القادم

السيسي
السيسي

 تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم /الخميس/، أراضي مشروع توشكى، وذلك خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان.
واستمع الرئيس السيسي -خلال الجولة- إلى شرح من أحد القائمين على المشروع عن أنواع المحاصيل المختلفة، كما تفقد الرئيس الصوب الزراعية المختلفة للمشروع ومحاصيل القمح والسمسم، ومزارع النخل وغيرها.


ورافق الرئيس السيسي -خلال الجولة- الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وعدد من قيادات القوات المسلحة.
واستعرض اللواء سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، عمل المعدات الزراعية الحديثة المستخدمة في المشروع المزود بسيارتي إطفاء وإسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية.


واستمع الرئيس إلى شرح من اللواء سامي توفيق حول زراعات القمح في مزارع توشكى والتي تقام على مساحة 90 ألف فدان، من بينها 64 ألف فدان قمح، فضلًا عن إضافة 270 ألف فدان في أكتوبر المقبل بمشروع الريف المصري.


وأوضح اللواء سامي توفيق أن إجمالي المساحة التي سيتم زراعتها في توشكى ستبلغ 300 ألف فدان في أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية في شرق العوينات ستبلغ 180 ألف فدان، تم زراعة 45 ألف فدان منها هذا العام، لافتا إلى إقامة محطة غربلة وتقاوي تحت إشراف وزارة الزراعة بهدف توفير 70 مليون جنيه.


وأشار إلى أنه أبرز المحاصيل المنزرعة بشرق العوينات تشمل القمح والذرة والفول السوداني والبطاطس، منوهًا إلى أنه سيتم افتتاح مصنع بطاطس في المنطقة بطاقة إنتاجية 20 طن/ساعة.
كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح حول مزرعة الفرافرة، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، والتي تعتمد على الري المحوري والري بالتنقيط وتعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مزرعة عين دالة التي تبلغ مساحتها 12.5 ألف فدان، حيث تمت زراعة 4.5 ألف فدان خلال هذا العام، وفي العام المقبل ستصل المساحة إلى 6 آلاف فدان.


وأشار اللواء توفيق إلى أنه في أكتوبر القادم سيزيد إجمالي المساحات المنزرعة في توشكى وباقي المزارع الأخرى ليصل إلى نصف مليون فدان، تحقق معدلات إنتاجية تتراوح ما بين مليون إلى مليون وربع طن في عام 2023.

 

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