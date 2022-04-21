موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

مذبحة الوراق .. الحادث الأبرز خلال الساعات الماضية عن موظف بالسكة الحديد يقتل أشقاءه ، إذ أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة مناظرة لجثتي شابين أنهى شقيقهما حياتهما بمنطقة الوراق بفتحه النيران على 3 من أشقائه، فقتل منهم اثنين وأصاب الثالث برصاصة في القدم.

تفاصيل مذبحة الوراق

جريمة الوراق أسفرت عن مقتل شقيقين على يد ثالث، وكشفت مناظرة النيابة العامة عن إصابة المجني عليهما بحوالي من 8 ل 9 طلقات في أنحاء متفرقة من الجسد بينما أصيب الثالث المصاب بطلقة في القدم.

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليهما وتحديد أسباب الوفاة كما حرزت سلاح الجريمة "بندقية آلية" تركها المتهم في مسرح الجريمة إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها وبيان أعيرتها ومضاهاتها بالمقذوفات في جسد المجني عليهم.

وللمزيد حول حوادث القتل بسبب الميراث وكيف تعامل أمن الجيزة مع مذبحة الوراق التي راح ضحيتها شقيقان وأصيب ثالث برصاص شقيقهم الرابع شاهد الفيديوجراف التالي: