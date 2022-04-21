ضبط مصنع لانتاج الأدوية البيطرية بدون ترخيص في القليوبية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط مصنع لانتاج الأدوية البيطرية عثر به على كميات من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الأدوية وضبط خط انتاج وعبوات مملوءة وفارغة قبل طرحها فى الاسواق مما يضر بالحيوان والزرع والانسان وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق .



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية مكبرة بناءا على معلومات بوجود مصنع بدون ترخيص يقوم على صناعة وتعبئة الادوية البيطرية المغشوشة والتى تضر بصحة الانسان والحيوان والزرع .



فقامت حملة مكبرة استهدفت المصنع وتم ضبط مالكة وبالتفتيش عثر به على 6516 عبوة أدوية مختلفة و162 كيلو جرام "بودرة" مواد خام لعقاقير بيطرية معبأة داخل براميل مجهولة المصدر غير صالحة للإستخدامالآدمى "مستلزمات إنتاج" وجميعها تشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .



وضبط 3 ماكينات تعبئة وتغليف وميزان حساس و 31000 عبوة فارغة و 220000 نشرة داخلية لذات العقاقير الطبية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق .