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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين طرفين ببنها

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

أصيب 6 اشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية بقرية جمجره القديمة بدائرة مركز شرطة بنها، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بنشوب مشاجرة ومصابين بدائرة المركز. 


جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.


وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية بقرية جمجرة القديمة دائرة المركز أسفرت عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم لمستشفى بنها التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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