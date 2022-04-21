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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة الامير تشارلز تثير الجدل بارتداء مجوهرات الأميرة ديانا

الاميرة ديانا وكاميلا
الاميرة ديانا وكاميلا

أثارت الدوقة كاميلا ماركز بولز زوجة الامير تشارلز جدلا، بعد ظهورها مرتدية بروشا ماسيا أخضر من المعروف عنه أنه المفضل للأميرة الراحلة ديانا.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، كشف خبير المجوهرات ستيفن ستون عن الجدل الذي يحيط بهذه الجوهرة التي احبها كلتا السيدتين.

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وكانت قد اثارت كاميلا جدلا من خلال إعادة تصميم مجوهرات الأميرة ديانا البالغة 130 ألف جنيه إسترليني.

كانت قد شوهدت كاميلا باركر  في عدة مناسبات وهي ترتدي بروش كابوشون الأخضر الزمرد والماس. لكنها لم تكن تخصها دائمًا.

ماكسويل ستون ، المدير الإبداعي لصائغي المجوهرات ستيفن ستون ، تحدث  عن الجدل الذي يحيط بهذه الجوهرة الخاصة التي تحبها كلتا المرأتين.

ماكسويل حصريًا لـ   : "على مر السنين ، تسببت دوقة كورنوال في الكثير من الجدل من خلال ارتداء وإعادة تصميم المجوهرات التي كانت تحبها الأميرة ديانا في يوم من الأيام.

كثيرًا ما ترتدي بروشًا جميلًا من الزمرد والأخضر الماسي ، والذي كان يومًا ما أحد عقود الأميرة ديانا ، التي أهدتها لها الملكة الأم في يوم زفافها للأمير تشارلز."

وأضاف أن الجزء  المذهل "يبدو وكأنه يتميز بحوالي أربعة قيراط من الماس الأبيض ، إذ يتكون من 18 حجرًا - بالإضافة إلى قلادة مذهلة من الزمرد الأخضر كابوشون 3 قيراط".

كانت قد ارتدته في عام 2019 في حفل استقبال الملكة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتنصيب الأمير تشارلز ، وربطته بمجموعة من الزمرد الأخضر.

في السابق ، كانت ترتديه أثناء حضورها مهرجان شلتنهام في عام 2012 في معطف أخضر داكن ، وقبل ذلك ، في العرض الأول لفيلم The History Boys عام 2006 في Leicester Square.

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