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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يختتم دوراته التدريبية للطلاب ذوي الهمم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور  مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام سلسلة الدورات التدريبية التي نظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، والتي استمرت في الفترة من ١٦ مارس الماضي وحتي ٢٠ أبريل الجاري، وذلك لتدريب ٣٠ طالب من ذوي الإعاقة البصرية.

وخلال كلمته أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، على أن إدارة الجامعة تحرص على توفير  كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات طلاب ذوى الإعاقة وتأهيليهم، وتقديم الدعم اللازم لدمجهم بالحياة الجامعية مع أقرانهم، وتدريبهم للتعامل مع الأنظمة التعليمية الحديثة.

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وأوضح الدكتور عماد الصونيع مدير المركز، أنه تم تنفيذ ٣ دورات تدريبية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، الأولى في مجال الحاسب الآلي IC3 ،sparkشهاده دولية، والثانية حول التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، والأخيرة حول الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف أن عدد ساعات التدريب بلغ ١٠٠ ساعة تدريبية، وحاضر  بالتدريب شهاب الدين جميل مدرب التقنيات المساعدة للمكفوفين بالمركز.

سوهاج دورات تدريبية نور البصيرة الطلاب ذوي الاعاقة مركز

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