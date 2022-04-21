عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستعرضة رشاقتها.. نور دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت نور عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نور عمرو دياب بإطلالة رياضية ، مستعرضة رشاقتها ، استعدادا لأداء تمارينها الرياضية ، مما نال إعجاب متابعيها.

بصورة رومانسية.. نور عمرو دياب وخطيبها في أحدث ظهور لهما

يذكر أنه بعد أقل من ستة أشهر، تستعد نور عمرو دياب للزواج من خطيبها كيران، بعدما أعلنا خطبتهما في أغسطس الماضي، ونشرت نور عبر حسابها على إنستجرام صورها مع خطيبها وأعلنت رسمياً خطبتها، ثم فاجأت أول أمس متابعيها باستعدادها للزفاف قريبا من خلال صور جديدة على انستجرام .

 

ونشرت ابنة عمرو دياب، صور جديدة لها على انستجرام، وظهرت نور عمرو دياب ، مع خطيبها وهو يقدم الخاتم لها وعلقت قائلة : " الجنة على الأرض حاليًا… في وضع التخطيط لحفل الزفاف ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

بينهم أطفال.. إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

تشيع جثامين 3 أشقاء بدمياط عصرا.. وأهالي أم الرزق ينتظرون الجنازة

ترشيحاتنا

بالتزامن مع شم النسيم.. ارتفاع سعر البيض البلدي وانخفاض الأبيض 4 جنيهات للطبق

صلاة التهجد وقيام الليل.. تعرف على الفرق بينهما

سفير مصر فى كوبنهاجن يقيم مأدبة إفطار على شرف أسقف الكنيسة القبطية

موعد ليلة القدر ثابت أم متحرك ولماذا أخفاها الله عن الناس؟

وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيبات أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

في رمضان.. التحريات: سيدة البحر الأحمر أدارت شقتها لـ الدعارة بالساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

فشلت في الزواج ولم أرتبط بوائل كفوري.. نوال الزغبي تكشف كواليس انفصالها

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ