مستعرضة رشاقتها.. نور دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت نور عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نور عمرو دياب بإطلالة رياضية ، مستعرضة رشاقتها ، استعدادا لأداء تمارينها الرياضية ، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أنه بعد أقل من ستة أشهر، تستعد نور عمرو دياب للزواج من خطيبها كيران، بعدما أعلنا خطبتهما في أغسطس الماضي، ونشرت نور عبر حسابها على إنستجرام صورها مع خطيبها وأعلنت رسمياً خطبتها، ثم فاجأت أول أمس متابعيها باستعدادها للزفاف قريبا من خلال صور جديدة على انستجرام .

ونشرت ابنة عمرو دياب، صور جديدة لها على انستجرام، وظهرت نور عمرو دياب ، مع خطيبها وهو يقدم الخاتم لها وعلقت قائلة : " الجنة على الأرض حاليًا… في وضع التخطيط لحفل الزفاف ".