إعلان الإكتفاء الذاتي من القمح قريبا..5منح من الدولة للفلاحين وزيادة الأراضي المزروعة

تعمل الدولة المصرية جاهدة منذ تولي الرئيس السيسي، المسئولية على زيادة المساحة المزروعة من القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأساسي في مصر، وفي هذا الإطار عملت مشروعات مثل توشكى، والمليون ونصف فدان، مديرية التحرير، وغيرها، لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية.

وجاء اليوم تكليلا لهذا الجهد، ففي الساعات الأولى من الصباح أعطى الرئيس السيسي، الإذن ببدء حصاد القمح، في أراضي توشكى المستصلحة، كما وشهد افتتاح عددا من صوامع التخزين الجديدة في عدد من المحافظات بإجمالي سعة 420 ألف طن، مقسمة كالتالي:

مجمع الصالحية الجديدة صوامع في الشرقية بسعة 90 ألف طن.

صومعة قمح عرب العريقات في القليوبية بسعة 90 ألف طن.

صومعة قمح بنى سلامة في الجيزة بسعة 60 ألف طن.

صومعة أبى صوير بالإسماعيلية بسعة 30 ألف طن.

مجمعات الحمام والخارجة وصان الحجر بسعة 150 ألف طن.

3.65 مليون فدان لزراعة القمح

وخلال المؤتمر، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى، وإنه يتم التركيز حاليا على مشروعات التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة وسيناء، والوادي الجديد، موضحا أن قطاع الزراعة يساهم بـ 15% من الناتج المحلي.

وأكد القصير أن الدولة اتخذت إجراءات لدعم محصول القمح عبر حوافز استثنائية وزيادة السعات التخزينية، حيث بلغت مساحة القمح المنزرعة حوالي 3.65 مليون فدان خلال عامي 2020/2022.

إعداد توشكى قبل أزمة روسيا وأوكرانيا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم بحوث القمح في وزارة الزراعة، إن مشروع توشكى، هو أحد المشروعات الواعدة لزراعة القمح في مصر، وكان مشروع حوالي 64 ألف فدان قمح، وتم زيادة 250 ألف فدان على المساحة المزروعة، وغالبية هذه الأراضي من الأراضي الحديثة في توشكى والعوينات ومستقبل مصر، موضحا أن الرئيس السيسي أعطى تعليمات لإضافة نص مليون فدان في المرحلة القادمة، وإضافة مليون فدان في المرحلة التي تليها.

الطريق لتحقيق اكتفاء ذاتي

وأكد عبد الهادي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المساحات الإضافية ستمثل نقلة نوعية كبيرة في زراعة القمح في مصر، حيث نمتلك حاليا 3.65 ملايين فدان، ولو تم إضافة مليون فدان عليهم خلال سنتين، سوف نصل إلى 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وسندخل منطقة الحد الآمن بالنسبة لاحتياجاتنا من القمح، بجانب أن ذلك سيعمل على تخفيض تكلفة الاستيراد، حيث أن الـ 250 ألف فدان والذي بدأ فيهم الحصاد وفروا تقريبا مليون طن قمح.

ولفت إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

ماذا قدمت الدولة لمزارعي القمح؟

أما عن دعم الدولة للفلاحين، كشف رئيس قسم بحوث القمح في وزارة الزراعة عن أنه في بداية الموسم كانت الدولة تشتري أردب القمح مقابل 820 جنيها، وعندما حلت الأزمة الروسية الأوكرانية أعطت حافر 65 جنيه على الأردب - 150 كجم -، كما يوجد حوالي 21 ألف و 600 فدان حقول إرشادية للمزراعين، يتم فيها شرح الطريقة السلمية لزراعة القمح والحصاد.

ولفت إلى أنه يتم تقديم ندوات شهرية للفلاحين لتعليمهم تطبيق الطرق السليمة لزراعة القمح، وتعطي بعض التقاوي مجانا، ويتم العمل على تسليم معدات زراعة حديثة تساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير المياه وتقليل التكلفة، مؤكدا أن محصول هذا العام مبشر جدا، حيث أن الموسم الحالي هو موسم مثالي لزراعة القمح.