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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب سواد الرقبة وطرق العلاج.. تعرف عليها

صدى البلد

 يؤدي  النقص في العناية بالرقبة إلى تفاوت لون البشرة حول المنطقة. 

يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية أيضًا إلى سواد العنق ما يسبب الازعاج الكبير لصاحبة المشكلة. 

لذلك فمن المهم معرفة سبب العنق الداكن " وفقا لـindian express.

أسباب سواد الرقبة

* قلة النظافة
* تهيج واحتكاك
* مستويات عالية من الأنسولين
* أمراض جلدية وأدوية معينة 

قبل البدء في العلاج أو البدء في البحث عن علاجات لعلاج العنق الداكن ، من المهم فهم الأسباب.  يمكنك  مراقبة جلدك حول الرقبة أو استشارة طبيب الأمراض الجلدية. 

 الخطوة الأولى: الوقاية

 من الضروري تجنب الانغماس في العادات التي قد تؤدي إلى الاحتكاك أو الانزعاج ".

كما توجد طرق لمنع تفاقم الوضع أكثر:

* نظف نفسك جيداً وبشكل منتظم.
* ضع الكريم الواقي من الشمس على كل من الجزء الأمامي والخلفي من الرقبة.
* تجنب ارتداء القمصان عالية الرقبة  أو الإكسسوارات الثقيلة حول الرقبة قد تحتك بجلدك وتؤدي إلى مزيد من الاحتكاك.

* لا تلمس بشرتك بقوة وافرك رقبتك بقوة لتنظيفها كن منتظمًا ولطيفًا معها.

* يعتبر فقدان الوزن أيضًا عاملاً مهمًا للتخلص من طيات الجلد التي عادةً ما تصبح داكنة أولاً.

اعتمادًا على الحالة وشدتها ، يقترح أطباء الجلد العلاجات التالية للرقبة الداكن..

* الكريمات التي تحتوي على حمض الجليكوليك والريتينول
* التقشير الكيميائي
* التسريب الجلدي
*العلاج بالليزر

العناية بالرقبة سواد الرقبة سواد العنق الرقبة الداكنة اسباب سواد الرقبة

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