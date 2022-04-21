البرلمان البريطاني يحيل رئيس الوزراء للتحقيق بتهمة تضليل النواب

قرر مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون للتحقيق بتهمة تضليل أعضاء البرلمان.

وأيد أعضاء البرلمان البريطاني الاقتراح الذي تقدم به حزب العمال بشأن فحص الاتهامات الموجهة إلى جونسون بتضليل أعضاء مجلس العموم بشأن نفي انتهاك قواعد الإغلاق أثناء جائحة كورونا.

وكان نواب حزب المحافظين أُمروا في وقت سابق بدعم محاولة الحكومة لتأجيل التصويت حتى تنتهي التحقيقات من قبل شرطة وموظفة الخدمة المدنية سو جراي.

وقال زعيم مجلس العموم مارك سبنسر إن أعضاء مجلس النواب من حزب المحافظين يمكنهم التصويت كيفما أرادوا في اقتراح حزب العمال.

وكان مجلس العموم البريطاني أطلق تحقيقات بشأن عقد احتفالات داخل مقر رئيس الوزراء أثناء الإغلاق الحكومي بسبب الجائحة.