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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سداسية العجلات .. هينيسي تكشف النقاب عن ماموث TRX 1000 العملاقة |صور

سداسية العجلات ..
سداسية العجلات .. هينيسي تكشف النقاب عن ماموث TRX 1000

استطاعت شركة هينسي المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تضع بصمة واضحة وقوية في هذه المجال، بعد ان قدمت باقة متنوعة ومتميزة من السيارات المعدلة التي تحمل لمساتها الفريدة، مثل النسخة العملاقة ماموث TRX 1000.

هينيسي تكشف النقاب عن ماموث TRX 1000 العملاقة

سداسية العجلات .. هينيسي تكشف النقاب عن ماموث TRX 1000 العملاقة

 

تقدم شركة هينسي الرائدة في مجال تعديل السيارات، الايقونة ماموث TRX 1000 عبر 12 نسخة فقط، مع اطلالة قوية ومهيبة تعتمد على تقنية الدفع السداسي للعجلات 6 x 6 لـ TRX 1000 ، مع طاقة هائلة عبر محرك السيارة الذي يستطيع ان ينتج قوة تتعدى الـ 1000 حصانا.

هينيسي تكشف النقاب عن ماموث TRX 1000 العملاقة

وتمكنت هينسي من تعزيز القوة لتلك النسخة بإضافة شاحن فائق ومختلف، إلى جانب ترقيات تتعلق ببكرات الشاحن والحاقنات المتطورة، و حزام الشاحن الفائق للخدمة الشاقة، وبحسب هينسي أن السيارة سوف لاتقل قوتها عن 1.012 حصانا.

هينيسي تكشف النقاب عن ماموث TRX 1000 العملاقة

ومن الظاهر أن السيارة تحمل من الخارج لمسات وحشية ومميزة، لتتحول من بيك اب عادي إلى نسخة عملاقة سداسية الدفع والعجلات، معتمدة على رام 1500 TRX، وحسبما قال جون هينيسي : "أن كل ما نقوم به في هينيسي بيرفورمانس تم تطبيقه في ماموث TRX 1000 سداسية الدفع، إلى جانب أنها لا تزال فائقة السرعة حيث تمتلك السيارة قدرات متميزة على الطرق الوعرة، فهي ملك الطريق بلا منازع".

هينيسي تكشف النقاب عن ماموث TRX 1000 العملاقة

وتبدأ أسعار السيارة البيك اب العملاقة ماموث TRX 1000 من 449.950 دولار امريكي.

هينسي ماموث ماموث TRX 1000 شركة هينسي سداسية العجلات

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